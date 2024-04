Battipaglia, rapina in farmacia: è caccia al malvivente

Rapina a mano armata nella farmacia Cingolo di Battipaglia. Stando a quanto si apprende, un malvivente volto nascosto da un casco e armato ha fatto irruzione nella farmacia in questione, situata su viale della Libertà, minacciando le farmaciste e portando via un incasso di circa mille euro, prima di fuggire in scooter.Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile della rapina.