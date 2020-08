Rapina armata in banca a Palomonte, minacciato il direttore: svuotata la cassaforte

Si sono vissuti minuti di terrore, ieri mattina, all’interno della filiale della Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani situata nel comune di Palomonte.

La dinamica

Due banditi, con il volto coperto da mascherine anti-Covid, si sono avvicinati al direttore mentre si accingeva ad aprire l’istituto di credito. Dopo averlo minacciato con la pistola, lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, da cui hanno prelevato una somma di denaro non ancora quantificata. Poi, in pochi secondi, sono fuggiti via, forse a bordo di un’automobile guidata da un complice.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza del direttore, hanno effettuato i rilievi avviando subito le indagini. Qualcosa di utile potrebbe emergere dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso i volti dei ladri o quantomeno la targa della vettura con cui sono scappati via.