Aggredisce una donna e le ruba la borsa in via Zanotti Bianco: è caccia al ladro

Una donna di 62 anni è stata rapinata a Salerno da un ladro mentre era in auto. Il fatto, come riporta La Città, è avvenuto in via Zanotti Bianco.

Il fatto

Il malvivente ha forzato l'ingresso nell'abitacolo dell'auto della donna e ha rubato la borsa contenente 500 euro, ferendo la malcapitata. I soccorsi sono stati immediati con l'intervento del 118 e della Polizia, che ora indaga sull'accaduto. Gli inquirenti stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza per identificare il responsabile del gesto.