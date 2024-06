Rapina un caseificio e fugge: pregiudicato incastrato dalle telecamere

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove si è verificata una rapina all’interno di un caseificio al Rione Pescara. Un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale facendosi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Poi si è dato alla fuga con circa 1200 euro a bordo di una moto facendo perdere le sue tracce.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che però sono riusciti ad identificarlo ed arrestato in poco tempo in quanto il rapinatore (che sarebbe un pregiudicato del posto) ha indossato il casco soltanto dopo essere sceso dalla moto. E, dunque, il suo viso è stato ripreso dalle telecamere del caseificio. Per lui sono scattate le manette nella serata di ieri.