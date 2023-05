Rapinati due centri scommesse nell'Agro: è caccia ai banditi in fuga

Momenti di tensione, martedì sera, nell’Agro nocerino sarnese dove una coppia di malviventi, armati di pistola e con il volto coperto, ha messo a segno due rapine in centri commesse. La prima, intorno alle 20, è avvenuta in via Nazionale ad Angri dove si sono fatti consegnare dai dipendenti del sala scommesse circa 2mila 500 euro; poi la seconda, intorno 20.20, in via Alighieri a Scafati dove sono riusciti a portare via circa 1500 euro.

L'indagine

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti e svolto i rilievi di rito, hanno sequestrato i filmati delle telecamere di entrambi i centri per provare a risalire all’identità dei banditi.