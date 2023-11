Rapina a mano armata in un centro scommesse di Pastena: caccia ai malviventi

Rapina a mano armata presso il centro scommesse di via Amendola, a Pastena. Due uomini si sono introdotti nell'agenzia di scommesse minacciando i dipendenti con una pistola, come riporta La Città, per farsi consegnare circa 5mila euro e poi fuggire.

Le indagini

Sul posto, la Polizia che ha avviato le indagini per risalire all'identità dei rapinatori. Accertamenti in corso: preziose, come sempre, risulteranno le immagini della videosorveglianza.