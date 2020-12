Paura a Torrione: banditi assaltano il distributore di carburante, indaga la Polizia

Due banditi con casco e mascherina, a bordo di un motorino, hanno fatto irruzione nell'area di servizio Q8, a Torrione Alto. Pistola in pugno, hanno intimato al gestore del distributore di consegnare l'incasso.

I dettagli

I malviventi hanno agito in modo fulmineo, approfittando delle prime luci della sera. Il distributore preso di mira si trova in via Ugo Stanzione, nei pressi di un istituto scolastico. Sul posto sono giunti i poliziotti per i primi rilievi. L'obiettivo è dare subito un volto ai banditi, utilizzando anche la registrazione proveniente dalle telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta che si verificano assalti ad esercizi commerciali: c'erano già state rapine al supermercato Sisa ed al Tabacchi di via Palestro. Resta, dunque, l'emergenza sicurezza. I residenti chiedono da tempo maggiori controlli nel quartiere.