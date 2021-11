Rapina a mano armata in una farmacia di Capaccio: caccia ai malviventi

Attimi di tensione, ieri pomeriggio, a Ponte Barizzo di Capaccio: due malviventi hanno messo a segno una rapina a mano armata ai danni della farmacia comunale sulla SS18.

Il fatto

Il farmacista di turno ha consegnato l’incasso di oltre 1000 euro in contanti ai rapinatori che poi si sono dileguati a bordo di una moto. Indagano, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili. Preziose, come sempre, saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per gli accertamenti.