Rapina a mano armata alla farmacia comunale di Salerno

Terrore, questa sera, a Pastena, presso la farmacia comunale: un uomo, con spranga e pistola, si è introdotto nell'esercizio facendosi consegnare l'incasso dai proprietari.

L'intervento

Alcuni passanti, accorgendosi di quanto stava accadendo, hanno avvisato le forze dell'ordine che, pare, abbiano acciuffato poco dopo il malvivente. Accertamenti in corso per far luce sull'episodio.