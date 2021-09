Colpo alla farmacia comunale di Eboli: bottino da 4mila euro, si indaga

Colpo alla farmacia comunale di Eboli, ieri. Il rapinatore ha atteso l'ora di chiusura dell'esercizio di via Bachelet, nel rione Pescara, per introdursi a volto coperto ed armato di pistola in una farmacia: si è fatto consegnare il bottino di 4mila euro ed è fuggito. Lieve malore per una dipendente a causa dello spavento.

Accertamenti in corso

Indagano, i carabinieri per risalire all'identità del malvivente che ha fatto perdere le sue tracce.