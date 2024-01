Rapina in una farmacia a Pagani, danni al distributore esterno per 20mila euro

Rapina presso la farmacia Borrelli di Pagani. Cinque persone incappucciate ed armate hanno assaltato il distributore esterno di farmaci in via De Gasperi, alle prime luci dell'alba.

I malviventi hanno portato via il denaro, circa mille euro, ma, come riporta La Città, il distributore è stato gravemente danneggiato, per circa 20mila euro. Sul posto, i carabinieri di Nocera Inferiore: preziose, come sempre, le immagini della videosorveglianza per risalire all'identità dei banditi. Accertamenti in corso.