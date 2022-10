Furto in farmacia, a Pontecagnano Faiano: bottino da 7mila euro

Carabinieri di Pontecagnano in azione, nel corso della notte: i militari sono intervenuti presso la farmacia Sant'Antonio di via Conforti, presa di mira da ladri.

Il furto

I carabinieri, giunti sul luogo del furto, hanno accertato che alcuni soggetti avevano forzato la saracinesca di ingresso, introducendosi nell'esercizio e portando via l'incasso settimanale pari a circa 7mila euro presenti nel registratore di cassa e in un armadietto metallico, per poi fuggire. Nessun medicinale è stato rubato. Indagano, dunque, i militari: preziose saranno le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.