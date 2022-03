Rapina in farmacia ad Eboli, minacciate farmacista e dipendente: banditi in fuga

Momenti di panico, mercoledì sera, ad Eboli, dove un’altra rapina è stata messa a segno ai danni di una locale farmacia. Questa volta ad entrare in azione, in via Cupe, sono stati due uomini con il volto coperto ed armati di coltelli.

La dinamica

Prima hanno minacciato la farmacista ed una dipendente, poi le hanno immobilizzate riuscendo a rubare i soldi contenuti nel registratore di cassa (con all’interno circa 80 euro) e il denaro contenuto nel portafogli della dipendente, circa 200 euro. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza delle due vittime della rapina ed acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei malviventi.