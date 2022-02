Rapina armata in farmacia a Battipaglia: è caccia ad un giovane in fuga

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di ieri, a Battipaglia, per una rapina alla farmacia Dainotti, situata in via Livantino.

La dinamica

Un giovane, tra i 20 e i 25 anni, approfittando dell’assenza di clienti, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale, con il volto parzialmente coperto ed armato di pistola, facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa 600 euro. Poi è fuggito via a piedi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che non escludono la possibilità che il rapinatore sia stato aiutato da un complice