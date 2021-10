Rapina a mano armata alla farmacia comunale di Eboli: bottino di 4 mila euro

Ennesima rapina ai danni di una farmacia comunale di Eboli. Nella tarda mattinata di ieri, un malvivente, armato di pistola e con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’attività commerciale di via Bachelet minacciando i farmacisti facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa 4mila euro. Poi è scappato facendo perdere le sue tracce.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza dei farmacisti, hanno avviato le indagini e posizionato dei posti di blocco in tutta la città. Si tratta della terza rapina messa a segno nelle farmacie comunali ebolitane. La prima, il 12 settembre sempre alla farmacia di via Bachelet; mentre lo scorso lunedì, venne presa di mira la farmacia situata in località Corno d’Oro.