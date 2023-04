Minacciano il gestore e rubano un'auto: rapina in un garage a Salerno

Nuova rapina sul territorio di Salerno. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 22 presso il garage di via Pio XI. A segnalarlo il comitato San Francesco.

Il fatto

I malviventi hanno minacciato il gestore del garage, rubando successivamente un Suv di grossa cilindrata parcheggiato nell'area in questione. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili della rapina. I malviventi, inoltre, avrebbero tentato un altro colpo in zona Pastena poco prima. A seguito di tale episodio, il comitato di quartiere presieduto da Laura Vitale ribadisce la necessita di aumentare i controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed evitare il ripetersi di fatti come quello di ieri sera.