Rapina al “Geo Posta” di Eboli: malvivente incastrato dalle telecamere

Momenti di paura ad Eboli, dov’è stata messa a segno una rapina all’agenzia di servizi privati “Geo Posta” situata in via Italia. Un malvivente, armato di coltello, ha fatto irruzione nell’attività facendosi consegnare l’incasso (circa 1000 euro). Poi, in pochi secondi, è fuggito.

La denuncia

Tempestivo l’arrivo dei carabinieri che, dopo aver visionato i filmati del sistema di videosorveglianza, sono risaliti all’identità del rapinatore che, successivamente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.