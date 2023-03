Ladri scatenati a Salerno, presi di mira due negozi in via Nizza

E' allarme sicurezza a Salerno centro. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, è stata messa a segno una rapina presso "La Tramontina" di via Nizza: una persona, infatti, si sarebbe introdotta nell'esercizio commerciale, per farsi consegnare l'incasso e poi fuggire.

L'altro colpo

Inoltre, pare che i malviventi, nei giorni scorsi, abbiano preso di mira anche una profumeria, sita sempre in via Nizza. Sì indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.