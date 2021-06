Incubo rapine a Salerno: i banditi assaltano un altro negozio nel centro storico

Ennesima rapina ai danni di un locale salernitano. Dopo i raid subiti dalla braceria di Fratte e da Giallo Limone, in via Papio, nel mirino è finito "Mizzica", che vende specialità siciliane a Salerno.

I dettagli

I titolari del negozio che si trova in Piazza Sedile di Portanova stanno quantificando i danni. Hanno scoperto di aver subito il raid stamattina, alla riapertura del locale. I banditi hanno sfondato la vetrina e portato via l'incasso. Al telefono, i gestori rilasciano a Salerno Today brevi dichiarazioni: "Siamo in pieno trambusto, i ladri hanno fatto irruzione nel locale e hanno avuto accesso alla cassa ed ai soldi". Le forze dell'ordine indagano e soprattutto sono alla ricerca di immagini, provenienti dalle telecamere di videosorveglianza di altre attività presenti in zona, che consentano l'identificazione dei malviventi. La rapina si sarebbe consumata stamattina all'alba, poco prima delle ore 5. I commercianti sono preoccupati e chiedono la convocazione urgente di un nuovo vertice in Prefettura.