Rapina in un negozio di casalinghi a Pontecagnano: caccia ai ladri

Colpo in un negozio di casalinghi di Pontecagnano. Magro, il bottino di appena 120 euro, portato via da ladri armati con pistole a salve, in un esercizio di piazza Risorgimento, ieri sera.

Il fatto

Come riporta Zerottonove, due uomini con il volto travisato si sono fatti consegnare l’incasso dal titolare del negozio: non hanno usato violenza e, una volta usciti, hanno esploso in aria due colpi di pistola a salve, generando attimi di paura. I ladri si sono allontanati a piedi e poi, presumibilmente, si sono serviti di un veicolo per la fuga. In corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire alla loro identità.