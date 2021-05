Un bandito fa irruzione nel Maximall con coltello da cucina: portato via il registratore di cassa

Ieri sera alle ore 21, un bandito ha fatto irruzione all'interno di un negozio che vende abiti e vestiti, ne centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano.

I dettagli

Due persone, a bordo di una moto di grossa cilindata, hanno raggiunto il centro commerciale. Il primo rapinatore è rimasto all'ingresso a fare "da palo" e l'altro ha fatto irruzione nel negozio, armato con un coltello da cucina. Ha minacciato il titolare del negozio, i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso. Ha portato via il registratore di cassa ed è balzato in sella alla moto. Il raid è stato fulmineo: non ci sono stati feriti, danni per alcune migliaia di euro. Gli inquirenti sono sulle tracce dei banditi: i carabinieri di Pontecagnano Faiano lavorano in sinergia con i colleghi di Salerno per verificare analogie - che appaiono fortissime - con la rapina messa a segno ai danni dell'esercizio commerciale "Spazzacrisi".