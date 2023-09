Pontecagnano, rapina a mano armata in un tabacchi in via Italia

Rapina a mano armata al tabacchi "Viviano" di via Italia a Pontecagnano Faiano questa mattina. Due individui con volto coperto da un casco si sono introdotti all’interno del locale, posto in pieno centro cittadino, minacciando con un fucile a canne mozze il titolare al fine di farsi consegnare il denaro presente in cassa ed i gratta e vinci.

La fuga

Non contenti, i due malviventi si sono fatti consegnare il denaro dallo stesso titolare e da una cliente presente all’interno del tabacchi in quel momento. Successivamente i rapinatori si sono allontanati a bordo di uno scooter senza targa in direzione Battipaglia. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia.