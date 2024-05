Minaccia un passante con un coltello per farsi dare il portafoglio: arrestato

Un uomo di nazionalità straniera, N.D le sue iniziali, è stato arrestato a Salerno. per rapina e porti di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, lo straniero avrebbe minacciato con un coltello un passante facendosi consegnare il portafogli. L’episodio si è verificato, nei giorni sorsi, sul Molo Masuccio Salerno. Tempestive le indagini dei poliziotti che, in poco tempo, sono riusciti a risalire alla sua identità.