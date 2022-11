Assalto al portavalori ad Angri, sgominata la banda: scattano 17 arresti

Due rapine e due tentate rapine. Sono gli assalti a portavalori contestati al gruppo criminale sgominato nell'operazione della polizia a Cerignola, in provincia di Foggia. Si tratta di una rapina consumata il 10 agosto 2020 lungo il tratto autostradale A14 tra Cerignola est e Canosa di Puglia al portavalori Ivri-Sicuritalia, una rapina consumata il 15 settembre 2020 nel tratto della statale 268 nel Comune di Angri al portavalori Tle Logista Spa, una tentata rapina del 12 ottobre 2020 sulla sp 141 al km 10 nel Comune di Zapponeta al trasporto Tle Logista Spa e una tentata rapina del 12 marzo 2021 a Sillavengo a un trasporto merci.

Le indagini

Dalle attività d'indagine e dagli accertamenti tecnici svolti dal gabinetto interregionale della Polizia Scientifica per la Puglia e la Basilicata sul munizionamento utilizzato, inoltre, sono stati riscontrati importanti collegamenti tra l'assalto al furgone portavalori del luglio 2020 e altre tre rapine consumate negli anni precedenti. In particolare un assalto a portavalori della ditta Rossetti Group, consumato il 27 dicembre 2011 al km 1 del tratto autostradale A1, nel territorio comunale di Lodi; una rapina consumata il 15 maggio 2015, sull'autostrada A16, tra Cerignola e Canosa, in danno di un furgone portavalori; una rapina tentata il 29 maggio 2017, in danno di un furgone portavalori Ivri a Cerignola (Foggia), in corso Roma, nella filiale 'Intesa San Paolo'. L'attività effettuata, anche attraverso attività tecniche di intercettazione e di monitoraggio costante degli indagati, ha permesso di rilevare l'esistenza e di disarticolare una pericolosa associazione per delinquere dedita alla commissione di una serie indefinita di rapine a mezzi di trasporto di beni di valore, insieme alla commissione dei cosiddetti reati satellite quali porto di armi (anche da guerra), ricettazioni e sequestri di persona.