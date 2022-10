Tentata rapina in profumeria, titolare presa a pugni in faccia: arrestato 52enne a Battipaglia

Rapinatore seriale in azione a Battipaglia. Nella serata di venerdì, infatti, un 52enne ha tentato di mettere a segno una rapina all’interno di una profumeria in via Buozzi. Intorno alle 18.30, l’uomo ha fatto irruzione all’interno del negozio, ha afferrato per il collo la titolare prendendola a pugni e strappandole il collier d’oro che indossava. Poi, prima che potesse rubare altro, è stato costretto alla fuga per l’intervento di una familiare della donna.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, si sono subito messi sulle tracce del rapinatore in fuga, che in poco tempo è stato bloccato ed arrestato. Ora si trova in carcere, a Salerno. Sempre lui, sarebbe l’autore di un’altra rapina e di uno scippo avvenuto ad agosto. La commerciante, invece, è stata condotta in ospedale per le ferite e le contusioni riportate a seguito dell’aggressione.