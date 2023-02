Rapina in una sala slot a Capaccio Paestum: bandito in fuga con 1000 euro

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, a Capaccio Paestum, dove si è verificata una rapina all'interno di una sala slot situata lungo Viale della Repubblica.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo di nazionalità straniera, con il volto coperto da passamontagna ed armato di pistola, si è fatto consegnare dal titolare dell'attività i soldi contenuti nella cassa, circa milla euro. Poi è fuggito via a piedi, molto probabilmente per raggiungere un complice a bordo di una vettura situata a poca distanza. Sul posto sono giunti i carabinieri che, durante i rilievi, hanno rinvenuto nella zona anche la pistola utilizzata per la rapina, che è risultata essere un giocattolo. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del malvivente.