"Dammi l'incasso o sparo": colpo da 10mila euro a un distributore di carburante, a Salerno

Colpo da 10mila euro ai danni del distributore di carburante in via Schiavone, a Pastena. Nella tarda serata di giovedì, un uomo, con pistola e volto coperto, si è avvicinato a uno dei due addetti di “Facom Gas” facendosi consegnare l’incasso, pari a circa 10mila euro, per poi far perdere le sue tracce.

Preziose per identificare il colpevole, come riporta La Città, saranno le immagini della videosorveglianza nei pressi dell’ingresso di Pastena alla tangenziale. Indaga, dunque, la Polizia.