Rapinò 4 giovani a Salerno: arrestato il responsabile

E' stato arresto dagli agenti della Polizia di Stato, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, D.N. classe 1988 di Salerno, pregiudicato, accusato di rapina. Dalle indagini, infatti, è emerso che il giovane, nella notte del 20 maggio, a bordo di un scooter Honda di grossa cilindrata, aveva commesso una rapina nei confronti di quattro giovani, facendosi consegnare i portafogli e quant’altro in loro possesso, minacciandoli, in caso non avessero acconsentito, che avrebbe estratto una pistola. I ragazzi, intimoriti, avevano consegnato i portafogli con l’intero contenuto.

L'arresto

Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno sono, dunque, risaliti all’autore della rapina e grazie alle descrizioni di alcuni testimoni ed alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo a ricostruire l’esatta dinamica del fatto, hanno individuato il responsabile. L’indagato, rintracciato presso il suo domicilio è stato condotto presso la Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.