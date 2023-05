Rapina a mano armata in un supermercato, a Sarno: caccia ai responsabili

Tensione a Sarno, ieri sera: intorno alle 21, è stata registrata una rapina a mano armata in un supermercato. Due uomini a bordo di uno scooter hanno fermato il mezzo all’ingresso dell'esercizio, per introdursi con indosso il casco e minacciare i presenti per impossessarsi dell'incasso.

Gli accertamenti

Dopo essersi fatti consegnare i soldi dai dipendenti alle casse, i malviventi si sono dati alla fuga. Indagano i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.