Rapina a mano armata a Scafati: è caccia all'uomo

Rapina a Scafati. Un uomo armato di pistola si è introdotto in una nota rivendita di tabacchi situata in via della Resistenza, minacciando il titolare al fine di farsi consegnare l'incasso della giornata, pari a 700 euro. Il fatto, come riportato da Il Mattino, è avvenuto qualche giorno fa.

Le indagini

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile della rapina. L'uomo, come appurato dall'analisi delle immagini della videosorveglianza, aveva il volto accuratamente coperto da un casco integrale e da una sciarpa.