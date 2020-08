Rapine e scippi ad Olevano e Battipaglia: blitz dei carabinieri, tre arresti

I carabinieri di Battipaglia hanno arrestato (ai domiciliari) ad Eboli e Baronissi tre pregiudicati ebolitani che hanno messo a segno una serie di rapine e scippi ad Olevano sul Tusciano ed a Battipaglia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti. Ai domiciliari sono finiti E. D. B., 31 anni, M. P., 34 anni, e G. G. 30 anni. Sono accusati di rapina, furto aggravato e ricettazione in concorso.

I dettagli

I provvedimenti fanno seguito ad una articolata indagine avviata dai militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Battipaglia e della Stazione di Olevano sul Tusciano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Gli inquirenti sono risaliti ad una rapina ad un

distributore di carburante di Olevano sul Tusciano, avvenuta il 20 maggio scorso. Fatto commesso da parte di due persone a volto coperto che, armate di pistola ed a bordo di un’auto rubata ad Eboli (successivamente abbandonata a Bellizzi), si erano fatti consegnare l’incasso dall’esercente, usando violenza. Di grande utilità sono risultati i filmati della videosorveglianza del distributore e quelli dei Comuni del circondario, così come particolarmente preziosa è stata la collaborazione di alcuni testimoni per individuare i protagonisti della rapina, E.D.B. e M.P. Nel corso delle indagini, è emerso il coinvolgimento dei due rapinatori e di G.G., in due scippi ai danni di altrettante anziane donne, avvenuti ad Olevano sul Tusciano, lo scorso 1 luglio, ed a Battipaglia, il giorno seguente. È stato assicurato alla giustizia un pericoloso gruppo criminale che durante i mesi estivi ha ingenerato forte timore nella pacifica cittadina di Olevano sul Tusciano, un luogo nel quale credeva di operare indisturbato, anche grazie alle vie di comunicazione secondarie (e di fuga) che collegano i Comuni della zona.