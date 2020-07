Rapina al "Sisa" di Torrione Alto: bottino di 7mila euro, strattonata una cliente

Terrore nel quartiere di Torrione Alto a Salerno, per una rapina avvenuta all’interno del supermercato “Sisa”. Due banditi, armati di coltello e con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, situato in via Nicola Granati, facendosi consegnare tutto il denaro contenuto nelle casse, circa 7 mila euro.

La paura

Spaventati i dipendenti e i clienti presenti. Una donna è stata strattonata e spinta a terra ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ed avviato le indagini per risalire dell’identità dei malviventi.