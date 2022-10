Rapina una coppia e dà un pugno ad un carabiniere: arrestato, in manette anche uno spacciatore

I carabinieri hanno arrestato L.S. per rapina e violenza a pubblico ufficiale, in quanto il giovane gambiano, per impadronirsi di una borsa, era ricorso ad atti violenti e minacciosi verso una coppia di fidanzati. E' stato inoltre messo in manette uno spacciatore nei pressi della stazione