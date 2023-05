Rapina a mano armata in un supermercato: arrestati due ragazzi salernitani

Due 32enni salernitani sono stati arrestati per la rapina a un supermarket a Correggio, nel Reggiano, avvenuta il 2 agosto scorso. Durante il colpo due persone travisate con passamontagna e armate, rispettivamente con un coltello da cucina ed un bastone in legno, hanno minacciato una delle cassiere puntandole il coltello e urlandole contro, per poi portare via circa 300 euro in contanti dalle casse.

L'arresto

La procura della Repubblica, condividendo le risultanze investigative dei carabinieri della stazione di Correggio, ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri in collaborazione con i colleghi di Montichiari (Brescia).