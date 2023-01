Rapina a mano armata in un supermercato, a Salerno: accertamenti in corso

Tensione, questa sera, in via Carucci. E' stato messo a segno un colpo presso un supermercato, poco dopo le 19.30: pare che un malvivente abbia minacciato con un coltello un dipendente, per farsi consegnare l'incasso.

Gli accertamenti

Non è stato ancora quantificato il bottino: si indaga, intanto, per risalire ai responsabili della rapina.