Rapina a mano armata in un supermercato a Battipaglia: è caccia a due banditi

Panico, intorno alle 20 di ieri, a Battipaglia, dove due malviventi col volto coperto da cappuccio, mascherina e guanti hanno fatto irruzione all’interno di un supermercato (ex Maxifutura), situato in Largo Sant’Anna, per compiere una rapina.

Le indagini

Uno dei due, armato di pistola, si è fatto consegnare da uno dei dipendenti il denaro contenuto nelle casse. Poi entrambi sono fuggiti a bordo di una vettura (Fiat Punto bianca) che sarebbe stata rubata nei giorni scorsi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che ora sono sulle tracce dei due banditi che sarebbero di nazionalità italiana.