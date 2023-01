Nuova rapina a Salerno, preso di mira un altro supermercato: bottino da 1500 euro

Nuovo colpo a Salerno: tre malviventi si sarebbero introdotti nel supermercato di via Bello, a Torrione. Pare che i banditi fossero armati e abbiano minacciato con pistola e coltello l'addetta alle casse per farsi consegnare il denaro, come riporta Il Mattino: impossessandosi del bottino pari a circa 1500 euro, dunque, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, per risalire all'identità dei rapinatori.