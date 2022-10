Rapina al supermercato: bottino di circa 5mila euro, soccorso il dipendente ferito

Ammonta a non meno di 5mila euro, il bottino della rapina ai danni del supermercato di via Rocco Cocchia, avvenuto ieri sera. Alle 21, l'attività commerciale stava per chiudere, quando sono entrati in azione i malviventi per mettere a segno il colpo: secondo una prima ricostruzione, un uomo armato, da solo, indossando un cappellino sul capo e una mascherina sul volto, si è introdotto nel supermercato e, dopo aver colpito alla testa un dipendente con il calcio della pistola (non si sa se giocattolo o meno ndr) si è fatto consegnare il denaro contante.

Gli accertamenti

Sul posto, gli agenti delle Volanti della Questura che hanno avviato le indagini. Buone, in ogni caso, le condizioni di salute del dipendente, medicato sul posto.