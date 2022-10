Rapina armata in un supermercato di Salerno: giovane dipendente ferito alla testa

Paura, questa sera, nel quartiere Pastena a Salerno, dove si è verificata una rapina all’interno di un supermercato di via Rocco Cocchia. Secondo una prima ricostruzione - riporta Rtalive- un uomo con il volto coperto ed armato di pistola ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale e, dopo aver colpito alla testa un dipendente di 26 anni, si è fatto consegnare i soldi contenuti nelle casse. Poi, sempre sotto la minaccia della pistola, lo ha obbligato a dargli anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per poi fuggire senza lasciare tracce.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo i rilievi di rito, hanno ascoltato la testimonianza del giovane dipendente, che vive a Bracigliano ma è originario di Nocera Inferiore, il quale è stato preso in cura dai sanitari del 118. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Le indagini sull’accaduto sono tuttora in corso.