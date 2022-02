Rapina in un supermercato a Salerno: è caccia ai banditi in fuga

Panico, questa sera, nella zona orientale dii Salerno, dov’è stata messa a segno una rapina all’interno di un supermercato Pick-Up di via Tusciano, nel quartiere Mariconda. I malviventi hanno agito, in pochi minuti, seminando la paura tra i dipendenti e i clienti presenti, in quel momento, dentro l’attività commerciale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, hanno effettuato i rilievi di rito e requisito i filmati delle telecamere per risalire all’identità dei banditi tuttora in fuga.