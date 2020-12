Rapina in una tabaccheria a Nocera Inferiore: bloccato giovane in fuga

Paura, nella serata di ieri, Nocera Inferiore, dove si è verificata una rapina all’interno di una tabaccheria situata in Piazza San Mauro.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo nocerino di 26 anni, con in mano una pistola, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Soltanto che alcuni clienti sono riusciti a darsi alla fuga fermando una vettura dei vigili urbani, i quali hanno allertato il 112. Nel frattempo, il giovane rapinatore, temendo di essere acciuffato, è scappato verso via Fiano dove, però, è stato bloccato dai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto grazie, soprattutto, alla testimonianza delle persone presenti.