Rapina al tabaccaio di Torrione Alto: fermato un minorenne

E’ stato individuato ed arrestato l’autore della rapina ai danni della tabaccheria situata in via Palestro, nel quartiere Torrione Alto a Salerno. Si tratta di un ragazzo di 17 anni che ora deve rispondere dei reati di rapina, porto di armi in luogo di pubblico e furto aggravato.

La dinamica

Il giovane, già arrestato dai poliziotti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, il 19 gennaio scorso si è allontanato dalla comunità dove era stato collocato precedentemente portando via anche un coltello da cucina. Poi si è recato a Salerno e, con il volto coperto, ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, ha minacciato il gestore puntandogli il coltello e rubandogli circa 600 euro.

Le indagini avviate nell’immediato hanno consentito di documentare minuziosamente le fasi della rapina, di individuare ed identificare il responsabile riscontrando anche la sua evasione dalla comunità dove era ristretto e rinvenendo gli abiti utilizzati in occasione della rapina. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi proceduto alla notifica dell’ordinanza di custodia nei confronti del minore, il quale si trova già ristretto presso l’Istituto Penale Minorile.