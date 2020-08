Rapina a mano armata in un tabacchi di Torrione alto: ferito il titolare

Rapina a mano armata nel tabacchi di via Palestro, a Torrione Alto. Due giovani, con indosso un casco, si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale per mettere a segno un colpo. Probabilmente, fuori dell'esercizio vi era anche un terzo complice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

I malviventi hanno strappato la collanina d'oro all'anziano padre del titolare, presente nel tabacchi insieme al figlio e ad un cliente. Il giovane titolare è stato ferito alla testa con il calcio della pistola dai banditi che sono fuggiti a piedi dopo aver rubato soldi e sigarette, abbandonando queste ultime poco dopo, lungo la strada. Sul posto, polizia e carabinieri per avviare le indagini del caso e rintracciare i responsabili. Il titolare ferito, intanto, è finito al Ruggi, mentre il padre anziano non è ricorso alle cure ospedaliere. Accertamenti in corso.