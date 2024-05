Terrore in una villa, imprenditore e padre di 81 anni picchiati dai rapinatori

Terrore, nella notte tra lunedì e martedì, a Montecorvino Pugliano, dove ben cinque malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una villa situata tra Bivio Pratole e Pagliarone. In quel momento, erano presenti un imprenditore di 55 anni e l’anziano padre di 81 anni. Entrambi sono stati aggrediti dai rapinatori.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in due si sono introdotti – tramite una finestra – nella camera da letto del 55enne perché cercavano la cassaforte. Al rifiuto dell’uomo di rivelargli dov’era nascosta, lo hanno picchiato con pugni e schiaffi al volto rubandogli una catenina ed un orologio. Contemporaneamente, altri due complici sono saliti al piano di sopra dove dormiva l’81: anche quest’ultimo lo hanno aggredito fisicamente e minacciato. Il quinto complice, per evitare brutte sorprese, ha rinchiuso in una stanza i due figli del 55enne. A quel punto i banditi, non riuscendo a trovare la cassaforte, hanno rubato soldi, orologi e qualche gioiello nascosto nei cassetti e in qualche armadio. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Ad allertare i carabinieri è stato uno dei figli grazie ad un telefonino che teneva nascosto sotto al cuscino.