Rapinava i ragazzini sul lungomare di Salerno: arrestato 23enne

Un 23enne salernitano è stato sottoposto agli arresti domiciliari perché considerato il presunto autore di una serie di rapine e furti nei confronti di alcuni giovani, perlopiù minorenni, sul lungomare cittadino.

Le indagini

L’ordinanza di custodia cautelare – emessa dalla Procura – scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Mercatello partita a seguito di alcuni episodi verificatisi, in particolare, sul lungomare Cristoforo Colombo. Secondo quanto raccontato nelle numerose denunce, il 23enne prima individuava la sua vittima, approfittando anzitutto della sua giovanissima età, per poi raggiungerlo, talvolta a piedi oppure in sella ad una bicicletto, ed infine,dopo averlo minacciato mostrando una pistola, si faceva consegnare il denaro, spesso poche decine di euro, per poi fuggire rapidamente.