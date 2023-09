Mette a segno due rapine a Pontecagnano: arrestato un 44enne

Un 44enne di Olevano sul Tusciano è stato arrestato, questa mattina, dai carabinieri di Pontecagnano Faiano, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Salerno. L’uomo, D.B le sue iniziali, è accusato di rapina aggravata in quanto – secondo l’ipotesi accusatoria – avrebbe compiuto in tempi diversi due rapine a mano armata ai danni di un’attività commerciale del luogo. Ora è rinchiuso nel carcere di Fuorni.