Due rapine a mano armata in 1 ora a Pontecagnano: un arresto, caccia ai due complici

E' stato arrestato uno dei tre autori delle due rapine messe a segno a Pontecagnano Faiano. In azione, infatti, i carabinieri di Battipaglia tra la sera del 30 e la mattina del 31 dicembre. Tra le ore 18:30 e le 19:30 di mercoledì, sono state compiute due rapine a mano armata presso un tabacchino di via Budetti ed un distributore di carburante in via dei Navigatori, da due soggetti a bordo di uno scooter di colore grigio con il volto coperto da passamontagna e casco. Uno dei due era armato di pistola: durante i colpi, l’autista aspettava fuori a bordo del mezzo, mentre il complice metteva a segno la rapina. Presso il tabacchino il bottino è stato pari a 500 euro circa, mentre nella seconda rapina, in cui il giovane benzinaio è stato anche colpito con il calcio della pistola, è stato di 2.400 euro.

Le indagini

Immediate, le ricerche dei carabinieri che hanno fermato R.A., un soggetto del posto classe ’95, trovato a bordo del mezzo usato per le rapine e con i due caschi: si tratterebbe di un terzo complice addetto al trasporto e all’occultamento del mezzo senza targa. Il 25enne è finito in carcere con l’accusa di rapina. Si indaga, dunque, per rintracciare gli altri due responsabili che non è escluso siano collegati anche con altre due rapine registrate il 29 dicembre, in un market della zona industriale di Salerno e ai danni del portiere notturno di un hotel di Pontecagnano. In quest'ultimo caso, il colpo non è andato a buon fine.