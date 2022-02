Rapinarono Spazzacrisi e Montoro: chiuse le indagini, presi i malviventi

Sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Erano già in cella, per ulteriori reati. Si tratta di un 24enne di Pontecagnano e di un 19enne residente nei Picentini ma di origini rumene