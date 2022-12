Accoltella il padre anziano: la vittima non è in pericolo di vita, il figlio soccorso in stato confusionale

Si ipotizza un raptus di follia, alla base del gesto del 65enne che, ieri pomeriggio, in via Manganario, ha colpito il padre 95enne con un temperino. Pare che il 65enne soffra di disturbi psichiatrici. Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi, dopo aver udito le urla disperate del 95enne, il quale ha anche tentato di difendersi, dando luogo ad una colluttazione.

I soccorsi e le indagini

Sul posto i sanitari che hanno trasportato i due presso il pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Il 95enne non è in pericolo di vita, ma è ancora sotto osservazione. Il figlio, invece, è stato trovato in stato confusionale: accertamenti in corso, per far luce su quanto accaduto e sulle condizioni psichiatriche del 65enne.