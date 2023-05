Tragedia di Ravello, 18 indagati per la morte di Nicola

Sono 18 le iscrizioni sul registro degli indagati per la morte di Nicola Fusco, il giovane autista di bus, vittima del tremendo incidente registrato a Ravello, nei giorni scorsi. Si tratta di dirigenti, funzionari e tecnici facenti capo alla Provincia di Salerno impegnati nella manutenzione del tratto di strada in cui è precipitato il mezzo. Tra gli indagati, come riporta La Città, anche il padre di Nicola Fusco e una delle sorelle, in quanto titolare e direttore tecnico della società proprietaria del bus sul quale viaggiava il 29enne, entità giuridica sulla quale procedono accertamenti. Le accuse per le 17 persone fisiche sono di concorso di cause, di cooperazione nel delitto colposo e d’omicidio colposo. L’ipotesi in capo alla società, invece, è di illecito amministrativo, per le presunte responsabilità e violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le indagini

Intanto, oggi, 19 maggio, è prevista l'autopsia sul corpo del giovane autista, mentre il 23 maggio, sono in programma le operazioni di rimozione del bus ancora bloccato in via Valle del Dragone.